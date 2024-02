Analogue Holdings Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Aktie von Analogue hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,27 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 1,03 HKD verzeichnet, was einem Unterschied von -18,9 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und beträgt aktuell 1,02 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+0,98 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Analogue ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen diskutiert hat.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Analogue. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Damit ergibt sich insgesamt ein neutrales Stimmungsbild für die Aktie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Analogue liegt derzeit bei 27,27, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 46, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung.