Analogue Holdings Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Analogue: Aktuelle Analyse zeigt "Neutral" - Bewertungen in verschiedenen Kategorien

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Aktie von Analogue über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Zusammenfassend ergibt sich damit für Analogue in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Auch die Betrachtung durch Anleger auf sozialen Plattformen führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da sowohl die Kommentare als auch die Themen in den vergangenen Tagen neutral waren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 55,56, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 63, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse erhält Analogue sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch auf Basis der letzten 50 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich damit für Analogue in den verschiedenen Kategorien eine überwiegende Einstufung als "Neutral", mit Ausnahme der technischen Analyse, die eine schlechtere Bewertung zeigt.