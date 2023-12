Analogue Holdings Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Analogue. Es gab weder eine besonders positive noch eine negative Tendenz. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Analogue daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Analogue von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität der letzten 30 Tage lässt sich feststellen, dass die Anleger nicht wesentlich mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Daher erhält die Analogue-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Analogue weist bei einem Wert von 80 eine "Überkauft"-Einstufung auf. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 75,44 und wird ebenfalls als "Überkauft" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" in Bezug auf den RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 1,04 HKD der Analogue mit einem Abstand von -21,21 Prozent vom GD200 (1,32 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 1,24 HKD, was einem Abstand von -16,13 Prozent entspricht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kurs der Analogue-Aktie als "Schlecht" bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.