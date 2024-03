Analogue Holdings Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Analogue in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs rekurriert, der die Analogue derzeit als "Schlecht" einstuft. Dies liegt daran, dass der GD200 bei 1,24 HKD liegt und der Aktienkurs (1,05 HKD) um -15,32 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf 50-Tage-Basis ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,02 HKD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +2,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Analogue ergibt eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume, da der RSI sowohl bei 60 Punkten (7-Tage-RSI) als auch bei 38,46 (25-Tage-RSI) liegt.

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Untersuchung der Aktie von Analogue in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt erhält die Aktie von Analogue in Bezug auf die Anleger-Stimmung, technische Analyse, Relative-Stärke-Index und Sentiment und Buzz die Gesamtbewertung "Neutral".