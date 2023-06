Analog Devices: So hoch ist das Kurspotenzial - 203,17 EUR

Die Aktie von Analog Devices wird derzeit von vielen Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 203,17 EUR, was einem Potenzial von +14,24% entspricht.

• Am 14.06.2023 hatte die Aktie eine Entwicklung von -0,25%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 203,17 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,23

Analog Devices verzeichnete gestern am Finanzmarkt einen Rückgang um -0,25%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen jedoch ein Plus von +5,62%. Der Markt scheint also derzeit relativ optimistisch zu sein.

Obwohl diese Entwicklung überraschend kam und den Erwartungen vieler Bankanalysten widersprach, sind sie sich einig über das mittelfristige Kursziel bei 203,17 EUR. Wenn dies zutrifft könnte es Investoren ein Potenzial in Höhe von +14,24% bieten. Trotz des...