Analog Devices: Potenzielle Kurssteigerung um 14,28% auf 188,30 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Analog Devices einen leichten Einbruch von -0,03%. In den vergangenen fünf Tagen sank der Kurs um -1,86%, was auf eine pessimistische Marktstimmung schließen lässt.

Dennoch sind sich Analysten einig darüber, dass das tatsächliche Potenzial der Aktie nicht ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 188,30 EUR und bietet somit ein erhebliches Wachstumspotenzial in Höhe von +14.28%.

15 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und vier geben eine optimistischere Empfehlung mit einem Rating “Kauf”. Ebenso haben elf Experten die Bewertung “halten” abgegeben. Dadurch ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Aktie mit einem Anteil von +63.33%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4.13.

Zusammenfassend scheint es also so zu...