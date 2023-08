Analog Devices: Potenzial von +2,91% laut Analysten - Kursziel: 186,32 EUR

Die Aktie des Technologieunternehmens Analog Devices wird von Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 186,32 EUR und somit um +2,91% über dem aktuellen Kurs.

• Am 31.07.2023 stieg die Aktie um +0,56%

• Guru-Rating beträgt jetzt 4,23 nach zuvor ebenfalls 4,23

• Derzeit empfehlen 70% der Analysten einen Kauf

Mit einem Anstieg von +0,56% am gestrigen Handelstag konnte Analog Devices seine positive Entwicklung fortsetzen. In den vergangenen fünf Tagen erzielte das Unternehmen sogar eine Steigerung von insgesamt +1,98%, was für Optimismus am Markt sorgt.

Obwohl nicht alle Experten mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatten scheint sich nun eine klare Meinung durchzusetzen: Das mittelfristige Ziel des Unternehmens liegt bei 186,32 EUR und damit deutlich über dem aktuellen Wert.

Von insgesamt 16...