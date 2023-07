Analog Devices: Potenzial um +4,49% - Kursziel bei 182,89 EUR

Die Aktie von Analog Devices wird nach Meinung der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 182,89 EUR und würde den Anlegern ein Potential von +4,49% eröffnen.

• Am 18.07.2023 legte die Aktie um +0,07% zu

• Derzeit empfehlen 16 Analysten einen Kauf

• Guru-Rating beträgt nun 4,23 nach vorherigem “Guru-Rating ALT”

In den letzten fünf Handelstagen konnte sich der Wert leicht um +0,56% verbessern und notierte gestern mit einem Plus von nur noch +0,07%. Die Stimmung am Markt ist momentan relativ neutral.

Während die meisten Experten eine positive Einschätzung zur weiteren Entwicklung haben und zum Kauf raten (70%), bewerten einige die aktuelle Lage jedoch als neutral. Insgesamt sehen die Bankanalysten aber das größere Potenzial in einer steigenden Tendenz für die kommenden Wochen.

Sollten sie...