Analog Devices: Potenzial für Kursanstieg

Die Aktie von Analog Devices wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 187,16 EUR, was einem Potenzial von +10,80% entspricht.

• Am 07.07.2023 sank die Aktie um -0,47%

• Der Guru-Rating-Wert erhöhte sich auf 4,23

• Die Mehrheit der Analysten sieht das Papier als starken Kauf

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -4,88%, wodurch eine pessimistische Stimmung am Markt herrscht. Trotzdem sind sich Bankanalysten einig und sehen großes Potential in dem Unternehmen.

Aktuell empfehlen 16 der befragten Experten das Papier mit “kaufen” und weitere fünf geben eine positive Einschätzung ab. Neun halten dagegen ihre Position neutral.

Das Guru-Rating hat sich zuletzt ebenfalls verbessert und liegt nun bei 4,23 Punkten.