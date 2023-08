Analog Devices: Positive Kursprognose überrascht

Die Aktie von Analog Devices hat gestern einen Rückschlag erlitten und verlor am Finanzmarkt 2,14%. So ergab sich für die letzten fünf Handelstage eine negative Bilanz von insgesamt 1,17%. Anscheinend herrscht derzeit Skepsis am Markt.

Doch die Bankanalysten sind zuversichtlicher. Das mittelfristige Kursziel von Analog Devices liegt bei 189,19 EUR und damit um +18,22% über dem aktuellen Kurs.

Aktuell empfehlen immerhin 70% der Analysten den Kauf der Aktie. Konkret sehen sogar 16 Experten ein starkes Kaufsignal – nur wenige halten sich zurück. Nur neun Experten urteilen neutral.

Das bewährte Guru-Rating bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von nunmehr 4,23 nach zuvor bereits erreichten 4,23 Punkten.

Zusammenfassend wurde also festgestellt:

• Die Aktie von Analog Devices fiel gestern um -2,14%

• Das mittelfristige...