Analog Devices: Kursziel von 200,43 EUR - Potenzial von +15,59%

Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie von Analog Devices hat ein mittelfristiges Kursziel von 200,43 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +15,59%. Derzeit sehen 16 Analysten die Aktie als starken Kauf und fünf weitere Experten empfehlen den Erwerb der Anteile. Eine neutrale Bewertung erhalten die Papiere des Unternehmens hingegen von neun weiteren Spezialisten.

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie eine negative Entwicklung um -1,16% gezeigt. In den vergangenen fünf Tagen konnte jedoch ein positiver Trend mit einer Gesamtsteigerung in Höhe von +3,95% verzeichnet werden. Das Guru-Rating beträgt unverändert 4,23 Punkte und bestätigt somit das positive Bild der Anleger über das Unternehmen.

Die aktuelle Stimmung an den Märkten ist optimistisch und lässt darauf schließen, dass auch künftig steigende Kurse zu erwarten...