Analog Devices: Kursziel von 199,82 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +21,98%

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Analog Devices derzeit nicht angemessen bewertet.

Das wahre Kursziel beträgt 199,82 EUR und bietet somit ein Potenzial von +21,98% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 09.05.2023 verbuchte Analog Devices einen Rückgang um -2,16%

• Das Guru-Rating für das Unternehmen bleibt unverändert bei 4,23

Am gestrigen Tag verzeichnete Analog Devices einen Rückgang um -2,16%, was den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage entspricht und auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Die Schätzungen der Bankanalysten zeigen jedoch eine positive Einschätzung des Unternehmens mit einem mittelfristigen Kursziel von 199,82 EUR und einem möglichen Gewinnpotenzial für Anleger.

Von insgesamt 40 Analysten empfehlen aktuell 31 die Aktie zum Kauf oder Halten.

Nur wenige Experten äußerten sich...