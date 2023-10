Analog Devices: Kursziel von 191,03 EUR - ein Potenzial von +16,50%

Die Aktie von Analog Devices wird nach Meinung der Bankanalysten gegenwärtig unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 191,03 EUR und damit um +16,50% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 05.10.2023 erreichte die Aktie eine Performance von -0,97%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,13

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Analog Devices am Finanzmarkt einen Rückgang um -0,97%. Die letzten fünf Handelstage ergaben insgesamt eine negative Entwicklung in Höhe von -1,71%, was auf pessimistische Marktstimmung hindeutet.

15 Analysten sind der Ansicht, dass es sich lohnt in die Aktie zu investieren und empfehlen den Kauf. Vier weitere Experten bewerten sie ebenso optimistisch mit “Kauf”. Elf Bewertungen lauten auf “halten”.

Das bedeutet insgesamt eine positive Einschätzung mit einem Anteil an optimistischen...