Analog Devices: Kursziel von 186,94 EUR

Die Aktie von Analog Devices wird laut Analyse derzeit nicht korrekt bewertet. Demnach liegt das wahre Kursziel um +12,86% höher als der aktuelle Wert.

• Am 11.09.2023 lag die Kursentwicklung bei +0,10%

• Das Kursziel beträgt 186,94 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,13

Gestern verzeichnete Analog Devices am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,10%. Allerdings steht diese im Widerspruch zu den Ergebnissen aus den letzten fünf Handelstagen: In dieser Zeit fielen die Resultate um -2,14%, was auf eine atmende Marktstimmung hindeutet.

Obwohl sich einige Analysten ein solches Ergebnis erwarteten und auch das Guru-Rating unverändert bleibt (bei einem konstanten Wert von 4,13), sind Experten anderer Meinung.

So prognostizieren Bankanalysten für die mittelfristige Zukunft ein Kursziel von durchschnittlich 186,94...