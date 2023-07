Analog Devices: Kursziel von 185,91 EUR liegt in Reichweite

Die Aktie des Halbleiterherstellers Analog Devices wird derzeit unterbewertet, so die Meinung von Analysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 185,91 EUR.

• Am gestrigen Tag legte die Aktie um +2,05% zu.

• Der Durchschnittswert des Guru-Ratings beträgt nun 4,23 Punkte.

In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich das Plus auf eine lukrative +1,82%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch. Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen, sind insgesamt 70% positiv gestimmt.

Konkret empfehlen aktuell 16 Analysten den Kauf der Aktie und weitere fünf Experten bewerten sie als “Kauf”. Neun Experten sehen momentan keine Veränderungspotenziale und geben ein neutrales “Halten”-Rating ab. Wenn man bedenkt wie stark die Marktposition von Analog Devices im Bereich der Signalverarbeitungslösungen und...