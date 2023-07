Analog Devices: Kursziel von 184,55 EUR ist möglich

Die Aktie von Analog Devices wird derzeit nach Meinung einiger Analysten nicht angemessen bewertet. Das Kurspotenzial könnte bei +6,96% liegen.

• Analog Devices hat am 21.07.2023 mit +1,22% einen Anstieg verzeichnet

• Durchschnittliches Kursziel für die Aktie beträgt 184,55 EUR

• Guru-Rating liegt nun bei 4,23 statt vorher “Guru-Rating ALT”

Am gestrigen Handelstag konnte sich die Aktie von Analog Devices um +1,22% verbessern und für die letzten fünf Tage steht eine Veränderung in Höhe von -2,24%. Die Stimmung am Markt scheint aktuell eher pessimistisch zu sein.

Doch wie sehen es die Analysten? Im Durchschnitt bewerten sie das mittelfristige Potenzial der Aktie auf 184,55 EUR. Sollte diese Einschätzung zutreffen, könnten Investoren einen erfreulichen Gewinn im Bereich von +6,96% machen. Allerdings gibt es auch Expertenstimmen...