Analog Devices: Kursziel von 182,89 EUR ist in Reichweite

Die Aktie von Analog Devices wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 182,89 EUR und bietet damit ein Potenzial von +4,57% im Vergleich zum aktuellen Preis.

• Am 17.07.2023 legte die Aktie um +2,29% zu.

• Guru-Rating beträgt jetzt 4,23 nach vorherigen 4,23

• Der Anteil der Analysten mit optimistischer Einschätzung beträgt etwa +70%.

In den letzten fünf Handelstagen hat sich eine positive Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag stieg der Kurs erneut um +2,29%. Das Vertrauen in die Aktie steigt somit weiter an und auch das Guru-Rating verbesserte sich auf nunmehr 4,23.

Von insgesamt 16 Analysten empfehlen allein zwölf den Kauf der Aktie von Analog Devices. Fünf weitere Experten teilen diese Einschätzung weitgehend und sehen ebenfalls einen Anlagevorteil in...