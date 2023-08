Analog Devices: Kursziel liegt bei 188,66 EUR

Die Analyse von Aktienexperten zeigt deutlich, dass Analog Devices aktuell unterbewertet ist. Das Kursziel beträgt nunmehr 188,66 EUR – eine Steigerung um +15,86% vom derzeitigen Stand.

• Am 21.08.2023 stieg die Aktie von Analog Devices um +0,84%

• Guru-Rating beläuft sich auf 4,23 nach zuvor ebenfalls 4,23 Punkten

• Die Analysten empfehlen das Unternehmen mehrheitlich zum Kauf

Am letzten Handelstag verzeichnete Analog Devices an der Börse einen Aufschwung von +0,84%. Insgesamt zeichnen sich jedoch in den vergangenen fünf Tagen Verluste in Höhe von -2,26% ab. Der Markt scheint somit momentan pessimistisch eingestellt zu sein.

Doch wie sieht es mit der Einschätzung seitens der Bankanalysten aus? Diese sehen ein mittelfristiges Potenzial bei einem Kursziel von 188,66 EUR und prognostizieren Investoren eine Erhöhung des Wertes...