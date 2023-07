Analog Devices: Kurspotenzial von fast 7% bei mittelfristigem Kursziel - 182,83 EUR

Die Aktie von Analog Devices hat gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung in Höhe von -3,18% hingelegt. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen relativ neutralen Trend mit einem Plus von +0,48%.

Trotzdem sind Experten der Meinung, dass das wahre Potenzial dieser Aktie noch nicht vollständig erkannt wurde. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 182,83 EUR und bietet damit aktuell ein Potenzial für Investoren in Höhe von fast 7%. Der Anteil der Analysten, die diese positive Einschätzung teilen oder sogar als starker Kauf bezeichnen, beträgt +70%.

Zudem zeigt auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” nun mit einer Bewertung von 4,23 (nach zuvor gleichbleibender Bewertung) eine klare Tendenz zum Kauf an.