Analog Devices: Kurspotenzial von +5,66% auf 188,33 EUR laut Analysten

Die Aktie von Analog Devices hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend verzeichnet und eine Woche mit einem Plus von +1,01% abgeschlossen. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten befindet sich das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 188,33 EUR – ein Potential von +5,66%. Von insgesamt 30 Experten sehen aktuell 16 die Analog Devices als starken Kauf an (+53%), während weitere fünf sie zumindest noch optimistisch bewerten. Neun Experten vergeben hingegen das Rating “halten”. Das Guru-Rating liegt nun bei 4,23 nach zuvor ebenfalls 4,23.

Obwohl nicht alle Analysten dem Kursziel zustimmen mögen und in Anbetracht der Volatilität des Marktes empfiehlt es sich stets eigene Recherchen durchzuführen bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.