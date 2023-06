Analog Devices: Kurspotenzial von +16,82%

Die Aktie von Analog Devices wurde laut Analysten bisher nicht ausreichend bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 204,03 EUR und bietet somit ein Potenzial von +16,82%. Die jüngste positive Entwicklung des Trend-Indikators “Guru-Rating” bleibt unverändert mit einem Wert von 4,23.

• Am 12.06.2023 stieg der Aktienkurs um +2,85%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 204,03 EUR

• Laut Bankanalysten ist die Aktie ein starker Kauf für 70% der Experten

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sich die Aktie bereits um +5,44% verbessern. Diese positive Tendenz spiegelt sich auch in der Einschätzung der Analysten wider. So empfehlen zurzeit 16 Experten einen starken Kauf und weitere fünf eine optimistische Positionierung (“Kauf”). Neun Analysten sehen das Investment als neutral an (“halten”).

Trotz vereinzelter kritischer...