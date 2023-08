Analog Devices: Kurspotenzial von 15,25% auf 190,05 EUR

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt zeigt einen Anstieg der Aktie von Analog Devices um +2,57%. Dies ergibt eine Wochenbilanz von +0,53%, was auf eine relative Neutralität des Marktes schließen lässt. Trotzdem sind die Bankanalysten im Durchschnitt davon überzeugt, dass ein mittelfristiges Kursziel bei genau 190,05 EUR erreicht werden kann – das entspricht einem möglichen Kurspotenzial in Höhe von +15,25%.

Momentan empfehlen insgesamt 21 Analysten den Erwerb der Aktie. Dabei bewerten 16 Experten sie als “stark kaufen”, fünf weitere bescheinigen ihr das Rating “kaufen” und neun sprechen sich für ein “halten” aus – entsprechend haben immerhin noch rund +70% der Analysten eine positive Meinung zur Aktie.

Der bekannte Trend-Indikator Guru-Rating ist mit einer Bewertung von nunmehr 4,23 ebenfalls positiv eingestellt (vorher...