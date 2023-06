Analog Devices: Kurspotenzial um +16,38% - Bankanalysten optimistisch

Die Aktie von Analog Devices hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +0,37% verzeichnet. Am gestrigen Tag fiel die Kursentwicklung allerdings um -0,69%. Insgesamt zeigt sich der Markt derzeit relativ neutral.

Bankanalysten sind jedoch optimistischer gestimmt und sehen das mittelfristige Kursziel bei 200,43 EUR – ein Potenzial von +16,38%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Preisentwicklung mit einem neutralen Trend.

Derzeit empfehlen 16 Analysten die Aktie als “stark kaufenswert”, während fünf weitere sie als “kaufen” bewerten. Neun Experten halten eine neutrale Position (“halten”). Der Anteil positiver Bewertungen liegt demnach bei +70,00%.

Das bekannte Guru-Rating steht weiterhin bei 4,23 Punkten (vorher: “Guru-Rating ALT”).