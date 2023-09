Analog Devices: Bankanalysten sehen Kursziel bei 186,94 EUR

Die Aktie von Analog Devices hat nach Meinung von Analysten ein höheres Potenzial als der aktuelle Kurs widerspiegelt. Das mittelfristige Kursziel beträgt 186,94 EUR, was einem Anstieg um +12,86% entspricht.

Am Vortag verzeichnete die Aktie eine Steigerung um +0,10%. In den letzten fünf Handelstagen weist sie jedoch insgesamt einen Abwärtstrend (-2,14%) auf und wirkt momentan pessimistisch am Markt.

Obwohl einige Experten diese Entwicklung erwartet haben könnten; ihre Stimmung ist klar optimistisch.

Wie bereits erwähnt beträgt das mittelfristige Ziel für Analog Devices laut Durchschnittsbewertungen der Bankanalysten 186.94 EUR – eine Erhöhung des aktuellen Werts um...