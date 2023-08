Analog Devices: Analysten sehen Potenzial - Kursziel von 187,55 EUR

Die Aktie des Halbleiterherstellers Analog Devices konnte in den letzten fünf Handelstagen keine positiven Ergebnisse erzielen und verlor insgesamt 3,62%. Gestern fiel der Kurs um weitere 0,81%, was eine pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung. Das mittelfristige Kursziel für Analog Devices liegt bei 187,55 EUR und damit um +12,07% höher als der aktuelle Wert.

16 Experten stufen die Aktie sogar als starken Kauf ein und weitere fünf geben ein optimistisches Rating ab. Nur neun Analysten sprechen sich neutral aus. Damit ergibt sich ein Anteil von +70,00% an zumindest noch optimistischen Bewertungen.

Das Guru-Rating bestätigt diese positive Einschätzung zusätzlich mit einem aktuellen Wert von 4,23 nach zuvor bereits gleicher Bewertung.