Analog Devices: Analysten sehen Kurspotenzial von +12,86% - Kursziel bei 186,94 EUR

Die Aktie von Analog Devices konnte gestern am Finanzmarkt eine bescheidene Performance von +0,10% verzeichnen. In der vergangenen Woche beläuft sich jedoch das Ergebnis auf -2,14%, was den Markt relativ skeptisch stimmt.

Bankanalysten bewerten die Aktie als unterbewertet und schlagen ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 186,94 EUR vor. Diese Einschätzung würde Investoren ein beachtliches Kurspotenzial in Höhe von +12,86% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht angesichts der jüngsten Marktentwicklung.

Insgesamt haben sich 15 Analysten positiv zur Aktie geäußert und sie als starken Kauf empfohlen. Vier Experten sind ebenfalls optimistisch und empfehlen den Kauf der Aktien mit einem zurückhaltenden Tonfall. Die restlichen elf Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen.

Das “Guru-Rating” für...