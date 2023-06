Analog Devices: Analysten sehen Kurspotential von +20,15%

Die Aktie des US-Halbleiterherstellers Analog Devices wurde laut Bankanalysten bisher nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 203,90 EUR und bietet somit ein Potential von +20,15% für Investoren.

• Am 09.06.2023 stieg die Aktie um +0,43%

• Das durchschnittliche Guru-Rating beträgt 4,23

Analog Devices konnte gestern mit einer positiven Entwicklung von +0,43% aufwarten und erzielte in den letzten fünf Handelstagen einen Zuwachs von insgesamt +4,27%. Die Stimmung am Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

16 Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Analog-Devices-Aktien und weitere fünf Experten teilen diese Einschätzung zumindest optimistisch. Neun Fachleute haben sich eine neutrale Haltung angeeignet und raten dazu die Papiere zu halten.

Das “Guru-Rating” hat sich seit dem letzten...