Analog Devices: Analysen zeigen Kurspotenzial von +16,66% - Zielkurs bei 202,60 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Halbleiterherstellers Analog Devices hat gestern an der Börse eine negative Entwicklung von -1,77% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit ein nahezu unveränderter Trend mit einem Minus von nur -0,02%. Der Markt scheint also momentan eher neutral eingestellt.

Doch die Analysten sind anderer Meinung und sehen das wahre Potenzial der Aktie noch lange nicht ausgeschöpft. Das aktuelle mittelfristige Kursziel liegt laut Experteneinschätzungen bei 202,60 EUR – was einem Kurspotenzial von beachtlichen +16,66% entspricht.

Von insgesamt 30 analysierenden Bankexperten bewerten 21 die Aktie als “Kauf” oder sogar als “starken Kauf”. Lediglich neun Experten geben eine neutrale Einschätzung (“halten”). Eine Verkaufsempfehlung gibt es bislang nicht.

Das Guru-Rating bestätigt diese...