Analog Devices: Aktuelle Kursprognose von 203,50 EUR

Die Aktie von Analog Devices wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 203,50 EUR und bietet somit ein Potenzial von +27,17% für Investoren.

• Am 25.05.2023 lag die Rendite bei -0,47%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,23

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Analog Devices eine negative Entwicklung um -0,47%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich daher ein Gesamtminus von -9,52%, was auf eine aktuell pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl nicht alle Analysten mit dieser Einschätzung übereinstimmen, sind insgesamt 70% der Experten optimistisch gestimmt und empfehlen die Aktie zum Kauf oder Halten.

Das positive “Guru-Rating” unterstützt diese Prognose zusätzlich und bleibt weiterhin stabil bei 4,23.