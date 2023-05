Analog Devices: Aktienexperten prognostizieren Kursziel von 204,38 EUR

An der Börse konnte Analog Devices gestern einen Anstieg um +2,40% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse allerdings mit -7,73% negativ aus und deuteten auf eine pessimistische Stimmung am Markt hin.

Analysten sehen jedoch Potenzial bei dem Unternehmen und bewerten das mittelfristige Kursziel auf 204,38 EUR. Das entspricht einem möglichen Kursanstieg von +24,18%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des aktuellen schwachen Trends.

Trotzdem beurteilen derzeit insgesamt 21 Analysten die Perspektiven für Analog Devices positiv: Während 16 davon die Aktie als “stark kaufen” einordnen und weitere 5 sie als “kaufen” empfehlen, votierten neun Experten für eine neutrale Bewertung (“halten”).

Somit liegt der Anteil optimistischer Analysten bei +70%. Auch das Guru-Rating...