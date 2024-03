Analog Devices Aktie: Das war ja klar …

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Analog Devices in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bei Analog Devices wurde mehr als üblich diskutiert, und es ist auch eine zunehmende Aufmerksamkeit festzustellen. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Analog Devices mit 1,74 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Analog Devices liegt bei 42,53 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 44,68, was ebenfalls auf ein neutrales Rating für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Analog Devices um mehr als 2 Prozent darüber. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 9,54 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Analog Devices mit 5,07 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.