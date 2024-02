Analog Devices Aktie: Das war ja klar …

Derzeit schüttet Analog Devices nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,45 Prozentpunkte (1,74 % gegenüber 2,19 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, dass sich die Aktie von Analog Devices derzeit in einem neutralen Bereich befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 183,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 192,1 USD liegt, was einer Abweichung von +4,77 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 190,85 USD zeigt eine ähnliche Tendenz (+0,65 Prozent), weshalb die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Analog Devices mit 19,56 auf eine Unterbewertung hin, da vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" mit einem KGV von 71,08 bewertet werden. Dies signalisiert aus fundamentaler Sicht eine gute Einstufung.

Die Analyse der Analysten ergibt ein insgesamt positives Bild. In den letzten zwölf Monaten gab es 13 positive, 4 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die jüngere Analyse der Reports ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (0 positiv, 1 neutral, 0 negativ) und ein durchschnittliches Kursziel von 221 USD, was einer potenziellen Steigerung von 15,04 Prozent entspricht. Aus dieser Sicht erhalten die Aktien von Analog Devices insgesamt eine positive Einschätzung von den Analysten.