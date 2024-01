Analog Devices Aktie: Das war abzusehen!

Die Diskussionen über Analog Devices in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Wahrnehmungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion hat festgestellt, dass in diesem Zeitraum acht Handelssignale identifiziert werden konnten, wovon sechs als positiv und zwei als negativ bewertet wurden. Zusammenfassend kann die Aktie von Analog Devices bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet werden.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 183,06 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (189,97 USD) um +3,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage, der bei 186,22 USD liegt und somit einer Abweichung von +2,01 Prozent entspricht. Dies führt auch hier zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zur Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche ergibt sich eine Performance von 14,86 Prozent bei Analog Devices in den letzten 12 Monaten. Dies stellt jedoch eine Unterperformance von -29,2 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 44,06 Prozent gestiegen sind. Im Sektorvergleich liegt die Performance von Analog Devices mit 4,57 Prozent über dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Analog Devices derzeit eine Dividendenrendite von 2,01 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstungs"-Branche -0 beträgt.