Analog Devices Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) der Analog Devices zeigt eine Bewertung von 45,28, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn der RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, liegt er bei 39, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Analog Devices in den letzten zwei Wochen besonders positiv gesprochen wurde. Die Anleger interessieren sich vor allem für positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen zeigen jedoch auch negative Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 183,08 USD für den Schlusskurs der Analog Devices-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 193,58 USD, was einer positiven Veränderung von 5,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Analog Devices in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Analog Devices aufgrund der verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung, wobei die technische Analyse positiver ausfällt als das Anleger-Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.