Analog Devices Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Analog Devices diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen verstärkt mit den negativen Themen rund um Analog Devices, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Weitergehende Studien und Untersuchungen zeigten, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt fünf (3 Schlecht, 2 Gut). Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt also insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Analog Devices als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenurteilungen waren 6 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie jedoch als "Neutral", da 0 Analysten den Titel als Gut einstuften, 1 als Neutral und 0 als Schlecht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 219,38 USD, was einer Erwartung in Höhe von 16,98 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Einstufung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung. Bei Analog Devices wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Analog Devices in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,73 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche ergibt sich jedoch eine Underperformance von -3876,83 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite 554,51 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.