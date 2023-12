Analog Devices Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs von Analog Devices hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 14,86 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von 24,87 Prozent in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche fällt die Rendite von Analog Devices mit 10,01 Prozent jedoch deutlich niedriger aus. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Analog Devices liegt derzeit bei 2,01 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 17 Analystenbewertungen für die Aktie von Analog Devices abgegeben. Davon erhielten 13 Bewertungen ein "Gut", 4 ein "Neutral" und keine ein "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 218,19 USD, was ein Aufwärtspotential von 8,96 Prozent bedeutet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr beachtet als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Analog Devices somit ein "Schlecht"-Rating.