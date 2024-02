Analog Devices Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Analog Devices diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen rund um Analog Devices diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Analog Devices eine Rendite von 21,73 Prozent erzielt, was mehr als 560 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 3908,99 Prozent, wobei Analog Devices mit 3887,26 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividende von Analog Devices beträgt 1,74 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,18 % nur leicht niedriger ist. Die Differenz beträgt 0,44 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Analog Devices auf 183,37 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 192,56 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +5,01 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 191,07 USD, was zu einem Abstand von +0,78 Prozent führt und somit eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".