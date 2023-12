Analog Devices Aktie: Das gab es noch nie!

Mit einer Dividendenrendite von 2,01 Prozent liegt die Aktie von Analog Devices nur knapp unter dem Branchendurchschnitt von 2,24 Prozent. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen Analog Devices gesprochen. Aufgrund dieser positiven Resonanz wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.

Statistische Auswertungen großer historischer Datensätze haben ergeben, dass in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale vorhanden waren. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Analog Devices-Aktie von 197,83 USD als positiv bewertet, da er mit +8,35 Prozent über dem GD200 (182,58 USD) liegt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 176,55 USD einen positiven Abstand von +12,05 Prozent. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung des Aktienkurses.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat kontinuierlich verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist gestiegen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie von Analog Devices mit einem "Gut"-Rating bewertet.