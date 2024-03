Analog Devices Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Bewertung der Aktie von Analog Devices durch Analysten zeigt, dass von insgesamt 7 Analystenbewertungen im letzten Jahr 4 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittlichen Kursziele der abgegebenen Bewertungen ergaben einen Wert von 217,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 11,42 Prozent vom letzten Schlusskurs (195,2 USD) steigen könnte. Somit lautet die Empfehlung der Analysten "Gut", und insgesamt erhält Analog Devices von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Aktie von Analog Devices über die letzten 200 Handelstage ein durchschnittlicher Schlusskurs von 184,72 USD. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 195,2 USD, was einem Unterschied von +5,67 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Darüber hinaus wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 192,21 USD lag nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,56 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Analog Devices somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Analog Devices zeigt einen Wert von 40,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Analog Devices diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen und an sieben Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, waren es hauptsächlich positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.