Analog Devices Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Aktienkurs von Analog Devices liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor um 560 Prozent darunter. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3908,87 Prozent, wobei Analog Devices mit 3887,14 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 17 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Aktie von Analog Devices wurden 13 als "Gut", 4 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt erhielt das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating. Im letzten Monat wurden 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen abgegeben, was einer Gesamteinschätzung von "Neutral" entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 221 USD, was auf einen Anstieg um 13,32 Prozent vom letzten Schlusskurs (195,02 USD) ausgehend hindeutet. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist somit "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Analog Devices derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 183,52 USD, während der Kurs der Aktie (195,02 USD) um +6,27 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 191,84 USD, was einer Abweichung von +1,66 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bei Analog Devices in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wider. In den Diskussionen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Die Analyse ergab 3 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.