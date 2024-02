Analog Devices Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmungslage zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine große Rolle. Eine Untersuchung der Aktie von Analog Devices zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Analog Devices bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 4 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel bei 217,5 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Analog Devices zeigt eine Ausprägung von 43,01, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,8, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Analog Devices eine Rendite von 4,48 Prozent erzielt, was 4,43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 7,83 Prozent, und Analog Devices liegt aktuell 3,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.