Analog Devices Aktie: Was kann da noch kommen?

Analog Devices, ein Unternehmen aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in dieser Branche im Durchschnitt um 44,92 Prozent, was bedeutet, dass Analog Devices eine Underperformance von -30,05 Prozent aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,63 Prozent, wobei Analog Devices 4,23 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Analog Devices derzeit eine Rendite von 2,01 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,16 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,15 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert von Analog Devices liegt aktuell bei 37,43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt der aktuelle Wert von Analog Devices 18,85, was 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.