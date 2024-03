Analog Devices Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Analog Devices: Fundamentale Bewertung und Anleger-Sentiment neutral

Analog Devices wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 20,85, was einen Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 72,78 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt Analog Devices mit einer Ausschüttung von 1,74 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,03 %. Die Differenz beträgt 0,29 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, zeigt einen Wert von 50,9. Dies deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Analog Devices überwiegend positiv diskutiert, mit neun Tagen, an denen positive Themen dominierten, und vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen haben ergeben, dass vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.