Analog Devices Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Aktienanalyse der Analog Devices zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 183,14 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 187,79 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +2,54 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 185,35 USD, was einer Distanz von +1,32 Prozent entspricht und somit auch zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

In Bezug auf fundamentale Faktoren beträgt das KGV der Analog Devices derzeit 18,85, was 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet deutet darauf hin, dass die Diskussionstätigkeit in Bezug auf die Analog Devices langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie liegt derzeit bei 37,43, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit eine Einstufung "Neutral" erhält. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 46, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung "Neutral" für den RSI.