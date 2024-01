Analog Devices Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse zeigt, dass Analog Devices derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 183,06 USD, während der Aktienkurs bei 189,97 USD liegt, was einer Abweichung von +3,77 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 186,22 USD führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Analog Devices bei 2,01 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine negative Stimmung wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Andererseits ergeben sich auch sechs positive und zwei negative Handelssignale, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Analog Devices weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (45,43 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (50,14 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse.