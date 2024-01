Analog Devices Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Das Stimmungs- und Buzz-Monitoring von Analog Devices zeigt eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat die Aktie eine Underperformance von -21,57 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt. Jedoch liegt sie im Sektorvergleich um 12,45 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt positive Abweichungen von +7,78 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und von +5,32 Prozent bei den letzten 50 Handelstagen. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für das Unternehmen.

Die Diskussionen in sozialen Medien in den letzten Wochen spiegeln eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen wider. Zudem wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt dies 4 Gut- und 4 Schlecht-Signale, was zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Auffassung der Redaktion, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Analog Devices angemessen mit "Schlecht" bewertet.