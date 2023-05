Analog Devices Aktie: Jubelschreie!

Der Analog Devices-Kurs wird am 05.05.2023, 11:42 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 181.33 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Halbleiter".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Analog Devices auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Analog Devices investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,9 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 12,8 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Analog Devices als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 14 Buy, 3 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Analog Devices-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 214,47 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 18,28 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 181,33 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,74 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Analog Devices damit 65,48 Prozent unter dem Durchschnitt (82,22 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 43,7 Prozent. Analog Devices liegt aktuell 26,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

