Analog Devices Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI-Wert der Analog Devices liegt bei 64,56, was auf eine "Neutral" Bewertung hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Analog Devices beträgt derzeit 1,74 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,06 % liegt. Dies führt zu einer "Neutral" Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Analog Devices deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Analog Devices eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Rate der Stimmungsänderung, wodurch sie insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft wird.