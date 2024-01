Analog Devices Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung rund um Analog Devices wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit für Analog Devices in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Die Kommentare und Meinungen in den sozialen Medien zeigen derzeit überwiegend negative Einschätzungen und Stimmungen zur Aktie von Analog Devices. Auch die letzten Tage brachten hauptsächlich negative Themen rund um den Wert hervor. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Zudem wurden in diesem Zeitraum acht Handelssignale ermittelt, davon vier "Gut"- und vier "Schlecht"-Signale. Der Gesamtbefund führt zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie.

Die langfristige Meinung der Analysten ist hingegen positiv und bewertet die Aktie von Analog Devices als "Gut". Von insgesamt 13 Bewertungen sind 13 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zudem liegt kein aktuelles Analystenupdate vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 218,19 USD, was eine Performance von 10,58 Prozent ergeben würde. Basierend darauf wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" hat Analog Devices in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -21,57 Prozent gezeigt, während der Durchschnitt der Branche um 43,31 Prozent stieg. Im Sektor "Informationstechnologie" lag die Performance von Analog Devices um 12,45 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating vergeben.