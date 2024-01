Analog Devices Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Aktie von Analog Devices zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 183,1 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 188,98 USD liegt. Dies ergibt eine positive Differenz von +3,21 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 182,37 USD, was einer Differenz von +3,62 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Analog Devices wird als neutral eingestuft. In den letzten beiden Wochen überwog jedoch eine negative Stimmung in den Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 schlechte und 2 gute Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 78,85, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 45 und wird als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Kategorie insgesamt eine Einstufung als "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und daher als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Einstufung abgeleitet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung der Aktie von Analog Devices basierend auf der technischen Analyse, der Anlegerstimmung, dem Relative Strength Index und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.